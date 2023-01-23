На півдні окупанти замінували площу в майже 900 тисяч гектар

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«Росіяни активно мінують наші захоплені території. Загарбники встигли замінувати близько 680 тисяч гектарів на звільненій минулого року частині Херсонської області. Це лише за приблизними підрахунками. Ще 200 тисяч гектарів – заміновані ділянки Миколаївщини. Після звільнення наших земель, ми одразу починаємо їх очищення від вибухівки. Фахівці Сил оборони на таврійському напрямку щодня виходять на полювання за смертоносним спадком агресора. Вони щомиті ризикують життям, щоб знову зробити безпечними звільнені території України», – повідомив Тарнавський.

Нагадаємо

Херсонську область за 22 січня російська армія обстріляла 25 разів, поранення отримали троє людей.



