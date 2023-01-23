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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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На півдні окупанти замінували площу в майже 900 тисяч гектар

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Російські загарбники замінували близько 680 тисяч га Херсонської та 200 тисяч га Миколаївської областей. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський, передає УНН.

На півдні окупанти замінували площу в майже 900 тисяч гектар

Цитата

«Росіяни активно мінують наші захоплені території. Загарбники встигли замінувати близько 680 тисяч гектарів на звільненій минулого року частині Херсонської області. Це лише за приблизними підрахунками. Ще 200 тисяч гектарів – заміновані ділянки Миколаївщини. Після звільнення наших земель, ми одразу починаємо їх очищення від вибухівки. Фахівці Сил оборони на таврійському напрямку щодня виходять на полювання за смертоносним спадком агресора. Вони щомиті ризикують життям, щоб знову зробити безпечними звільнені території України», – повідомив Тарнавський.

Нагадаємо

Херсонську область за 22 січня російська армія обстріляла 25 разів, поранення отримали троє людей.

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