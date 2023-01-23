На юге оккупанты заминировали площадь в почти 900 тысяч гектар

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«Россияне активно минируют наши захваченные территории. Захватчики успели заминировать около 680 тысяч гектаров на освобожденной в прошлом году части Херсонской области. Это только по приблизительным подсчетам. Еще 200 тысяч гектаров – заминированы участки Николаевщины. После освобождения наших земель, мы сразу начинаем их очистку от взрывчатки. Специалисты Сил обороны на таврическом направлении ежедневно выходят на охоту за смертоносным наследием агрессора. Они ежесекундно рискуют жизнью, чтобы снова сделать безопасными освобожденные территории Украины», – сообщил Тарнавский.

Напомним

Херсонскую область за 22 января российская армия обстреляла 25 раз, ранения получили три человека.



