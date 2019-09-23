На півдні Афганістану в результаті спецоперації загинули 40 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. На півдні Афганістану в провінції Гільменд в результаті спецоперації афганських військових щонайменше загинули 40 цивільних осіб, а 13 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням Reuters.
Зазначається що, щонайменше, 40 цивільних осіб, присутніх на весільній вечірці, були вбиті в результаті вибухів і перестрілок.
Інцидент стався в неділю ввечері, 22 вересня, коли спеціальні сили здійснювали операцію в будинку, де бойовики "Талібану" тренували смертників. За даними місцевих властей, біля будинку відбувалася весілля. На той момент 35 цивільних загинули і 13 поранені. Ці люди відвідували весілля біля місця атаки в районі Хаксар.
Нагадаємо, таліби підірвали автомобіль на півдні Афганістану, загинули 20 людей.