На південному заході Японії відбулося виверження вулкана
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Виверження вулкана відбулося в п'ятницю на південно-західному острові Суваносе в Японії. Про це повідомило національне метеорологічне управління Японії, передає УНН.
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В результаті події в радіусі 1 км від кратера був зафіксований викид вулканічних порід. Сейсмологи попереджають про ймовірність продовження вулканічної активності на острові. У зв’язку з цим в районі оголошено третій рівень небезпеки за п’ятибальною шкалою. Це означає, що до вулкану не можна наближатися на відстань менш ніж 2 км.
Про потерпілих і руйнування на острові не повідомляється. Нині на ньому проживають близько 80 осіб, при цьому їх село знаходиться в 4 км від вулкана.
Довідково
Суваносе — невеликий острів, розташований в 230 км на північний захід від великого міста Кагосіма. У попередній раз виверження вулкана відбулося там в червні.
Нагадаємо
Наприкінці серпня на Кaмчатці вулкан Шивелуч викинув стовп попелу висотою 3 тисячі метрів.