На юго-западе Японии произошло извержение вулкана
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Извержение вулкана произошло в пятницу на юго-западном острове Суваносэ в Японии. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии, передает УНН.
Детали
В результате происшествия в радиусе 1 км от кратера был зафиксирован выброс вулканических пород. Сейсмологи предупреждают о вероятности продолжения вулканической активности на острове. В связи с этим в районе объявлен третий уровень опасности по пятибалльной шкале. Это означает, что к вулкану нельзя приближаться на расстояние менее 2 км.
О пострадавших и разрушениях на острове не сообщается. Сейчас на нем проживают около 80 человек, при этом их село находится в 4 км от вулкана.
Справка
Суваносэ — небольшой остров, расположенный в 230 км к юго-западу от крупного города Кагосима. В предыдущий раз извержение вулкана произошло там в июне.
Напомним
В конце августа на Кaмчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой 3000 метров.