На південному заході Сирії за 2 тижні загинула 281 людина - SNHR
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. В результаті атак режиму Башара Асада та ВКС Росії на включені в список зон деескалації провінції Дераа і Ель-Кунейтра на південному заході Сирії з 15 по 30 липня загинув 281 мирний житель. У числі загиблих 63 жінки і 84 дітей. Це випливає з доповіді сирійської правозахисної організації SNHR, передає УНН з посиланням на Анадолу.
У той же час правозахисники називають в доповіді "кровопролиттям" всі випадки атак, в результаті яких загинули щонайменше п'ять чоловік. Так, в 12 випадках авіаудари режиму Башара Асада та Росії стала причиною транспортного колапсу.
У той же час авіація режим Асада і Росії завдала ударів по 25 цивільних об'єктах (лікарням, будівлі управління цивільної оборони, школам).
Авіація режиму Башара Асада з 15 по 30 липня скинула на житлові райони 862 бочкові бомби. Ці атаки стали причиною того, що свої будинки залишили 340 тисяч мирних жителів.
Війна в Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли в збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах.
За даними ООН, в ході конфлікту загинуло понад 400 тисяч осіб, понад 10 мільйонів були змушені покинути свої будинки. 4,8 мільйона чоловік знайшли притулок за межами країни.
Нагадаємо, десятки жінок і дітей викрадено бойовиками ІД на півдні Сирії.