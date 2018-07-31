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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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На юго-западе Сирии за 2 недели погиб 281 человек - SNHR

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 июля. УНН. В результате атак режима Башара Асада и ВКС России на включенные в список зон деэскалации провинции Дераа и Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии с 15 по 30 июля погиб 281 мирный житель. В числе погибших 63 женщины и 84 детей. Это следует из доклада сирийской правозащитной организации SNHR, передает УНН со ссылкой на Анадолу.

В то же время правозащитники называют в докладе "кровопролитием" все случаи атак, в результате которых погибли по меньшей мере пять человек.Так, в 12 случаях авиаудары режима Башара Асада и России привели к кровопролитию.

В то же время авиация режим Асада и России нанесла удары по 25 гражданским объектам (больницам, зданию управления гражданской обороны, школам).

Авиация режима Башара Асада с 15 по 30 июля сбросила на жилые районы 862 бочковые бомбы. Эти атаки стали причиной того, что свои дома покинули 340 тысяч мирных жителей.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.

Напомним, десятки женщин и детей похищено боевиками ИГ на юге Сирии.

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