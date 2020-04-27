На південному заході Нової Зеландії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Землетрус магнітудою 5,6 зафіксовано в понеділок на південному заході Південного острова Нової Зеландії. Про це повідомила Національна служба геофізичних спостережень, передає УНН.
За даними геослужби, підземний поштовх був зареєстрований на глибині 67 км в 10:52 за місцевим часом (00:52 за часом Києва) в 40 км на північ від міста Ті-Анау, розташованого в горах південно-західного узбережжя Південного острова. Повідомлень про руйнування і загрозу цунамі не надходило.
Тижнем раніше служба геофізичних спостережень вже фіксувала землетрус магнітудою 5,0 в цьому ж регіоні. Осередок землетрусу залягав на глибині 56 км.
Нагадаємо, в ніч на 20 квітня біля берегів Японії стався потужний землетрус.