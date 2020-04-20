Біля берегів Японії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Біля берегів Японії 19 квітня о 23:39 за київським часом зафіксували землетрус магнітудою 6,4. Про це повідомляє УНН з посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.
Осередок землетрусу залягав на глибині 60 км. Епіцентр знаходився в 120 км від міста Сендай і в 17 км від міста Офунато на острові Хонсю.
Інформації про руйнування і постраждалих немає.
Нагадаємо, на Закарпатті на Великдень зафіксували два землетруси.