Біля берегів Японії стався потужний землетрус

Осередок землетрусу залягав на глибині 60 км. Епіцентр знаходився в 120 км від міста Сендай і в 17 км від міста Офунато на острові Хонсю.

Інформації про руйнування і постраждалих немає.

Нагадаємо, на Закарпатті на Великдень зафіксували два землетруси.