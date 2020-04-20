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Біля берегів Японії стався потужний землетрус

Біля берегів Японії стався потужний землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Біля берегів Японії 19 квітня о 23:39 за київським часом зафіксували землетрус магнітудою 6,4. Про це повідомляє УНН з посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

Осередок землетрусу залягав на глибині 60 км. Епіцентр знаходився в 120 км від міста Сендай і в 17 км від міста Офунато на острові Хонсю.

Інформації про руйнування і постраждалих немає.

Нагадаємо, на Закарпатті на Великдень зафіксували два землетруси.

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