У берегов Японии произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. У берегов Японии 19 апреля в 23:39 по киевскому времени зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км. Эпицентр находился в 120 км от города Сендай и в 17 км от города Офунато на острове Хонсю.
Информации о разрушениях и пострадавших нет.
Напомним, на Закарпатье на Пасху зафиксировали два землетрясения.