На Південному мосту в Києві обмежать рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. З 8 до 15 серпня на Південному мосту в Києві частково обмежать рух транспорту. Про це УНН повідомили у прес-службі комунальної корпорації "Київавтодор".
"На Південному мосту (частина у напрямку Лівого берега) оновлюватимуть асфальтове покриття. Роботи триватимуть із 22:00 8 серпня до 23:00 15 серпня", - йдеться в повідомленні.
У комунальній корпорації зауважили, що комплексно підходять до виконання робіт, тому організували їх одночасно з капітальним ремонтом деформаційного шва, щоб двічі не обмежувати рух.
Комунальна корпорація перепрошує за незручності.
Нагадаємо, в Україні на дорогах державного значення вже виконано близько 50% запланованих на цей рік ремонтів.