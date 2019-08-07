На Южном мосту в Киеве ограничат движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. С 8 по 15 августа на Южном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта. Об этом УНН сообщили в пресс-службе коммунальной корпорации "Киевавтодор".
"На Южном мосту (часть в направлении Левого берега) обновят асфальтовое покрытие. Работы продлятся с 22:00 8 августа до 23:00 15 августа", - говорится в сообщении.
В коммунальной корпорации отметили, что комплексно подходят к выполнению работ, поэтому организовали их одновременно с капитальным ремонтом деформационного шва, чтобы дважды не ограничивать движение.
Коммунальная корпорация извиняется за неудобства.
Напомним, в Украине на дорогах государственного значения уже выполнено около 50% запланированных на этот год ремонтов.