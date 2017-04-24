На Південному мостовому переході в Києві рух транспорту обмежать у 2-х смугах

“Сьогодні, 24 квітня, з 12:00 до 16:00 в зв’язку з ремонтом рух транспорту на Південному мостовому переході в напрямку з просп. М.Бажана на Наддніпрянське шосе буде обмежено в 2-х смугах”, — йдеться у повідомленні.

Комунальна корпорація “Київавтодор” закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і, за можливості, обирати інші маршрути руху.

Як повідомляв УНН 18 квітня, у поминальні дні киян додатково перевозитимуть понад 450 одиниць транспорту.