На Южном мостовом переходе в Киеве движение транспорта ограничат в 2-х полосах
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Из-за ремонта 24 апреля, с 12:00 до 16:00 в связи с ремонтом движение транспорта на Южном мостовом переходе в направлении с просп. Н.Бажана на Надднепрянское шоссе будет ограничено в 2-х полосах. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"Сегодня, 24 апреля, с 12:00 до 16:00 в связи с ремонтом движение транспорта на Южном мостовом переходе в направлении с просп. Н. Бажана на Надднепрянское шоссе будет ограничено в 2-х полосах", - говорится в сообщении.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.
Как сообщал УНН 18 апреля, в поминальные дни киевлян дополнительно будут перевозить более 450 единиц транспорта.