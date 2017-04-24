На Южном мостовом переходе в Киеве движение транспорта ограничат в 2-х полосах

"Сегодня, 24 апреля, с 12:00 до 16:00 в связи с ремонтом движение транспорта на Южном мостовом переходе в направлении с просп. Н. Бажана на Надднепрянское шоссе будет ограничено в 2-х полосах", - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

Как сообщал УНН 18 апреля, в поминальные дни киевлян дополнительно будут перевозить более 450 единиц транспорта.