На підвищення алкогольного акцизу потрібно ввести мораторій – експерт

Експерт нагадав, що цього року уряд піднімав акцизи на алкоголь уже два рази, і з першого січня 2018 року планують зробити це втретє.

“Запропонованими ще в липні змінами до Податкового Кодексу пропонується підвищити ставку акцизного податку на всі види спиртних напоїв на 11% за винятком сухого вина. Чому ставка на натуральне сухе вино складає 1 копійку за літр? Тому що ми беремо за приклад Європу, у якій таке вино має фактично 0% акцизного податку.

Нагадаю, що з підвищенням ставки акцизу на пиво у вересні Україна має ставку більшу на 10%, ніж мінімальна в ЄС. У той же час підвищення цього податку завжди обґрунтовувалось угодою Україна-ЄС. Але відлік цього терміну навіть ще не почався, а ми вже маємо не те, що рівні ставки, а часом навіть вищі за європейські”, — написав Дорошенко.

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Він наголосив, цьогоріч горілчана галузь, яка завжди була флагманом акцизного податку серед виробників та імпортерів алкоголю, демонструє стагнацію з надходжень.

“Буде добре, якщо вона перерахує стільки ж грошей до бюджету, скільки в 2016 році. Це говорить лише про те, що тіньовий ринок зростає шаленими темпами.

Для боротьби з тіньовим ринком й потрібно зробити мораторій на зростання акцизів на алкоголь, хоча б на рік. Лише з початку цього року виробництво горілки впало на 20%. Якщо держава зацікавлена в підвищенні надходжень до бюджету та добробуті громадян, то на 2018 рік не потрібно підвищувати акцизи на алкоголь. Уже зараз черга на самогонні апарати становить від 3 до 5 місяців. Тому в разі подальшого подорожчання алкогольних напоїв вона буде лише тільки збільшуватись”, - резюмував Дорошенко.

Нагадаємо, податковий комітет ВР відмовився піднімати акцизи на алкоголь.

Зокрема, за словами голови податкового комітету ВР Ніни Южаніної, через зависокі акцизи бюджет недоотримав 1,5 млрд грн.