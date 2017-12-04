На повышение алкогольного акциза нужно ввести мораторий - эксперт

Эксперт напомнил, что в этом году правительство поднимало акцизы на алкоголь уже два раза, и с первого января 2018 планируют сделать это в третий раз.

"Предложенными еще в июле изменения в Налоговый кодекс предлагается повысить ставку акцизного налога на все виды спиртных напитков на 11% за исключением сухого вина. Почему ставка на натуральное сухое вино составляет 1 копейку за литр? Потому что мы берем в пример Европу, в которой такое вино имеет фактически 0% акцизного налога.

Напомню, что с повышением ставки акциза на пиво в сентябре Украина имеет ставку большую на 10%, чем минимальная в ЕС. В то же время повышение этого налога всегда обосновывалось соглашением Украина-ЕС. Но отсчет этого срока даже еще не начался, а мы уже имеем не то, что одинаковые ставки, а порой даже выше европейских", - написал Дорошенко.

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Он отметил, в этом году водочная отрасль, которая всегда была флагманом акцизного налога среди производителей и импортеров алкоголя, демонстрирует стагнацию с поступлений.

"Будет хорошо, если она перечислит столько же денег в бюджет, сколько в 2016 году. Это говорит лишь о том, что теневой рынок растет бешеными темпами.

Для борьбы с теневым рынком и нужно сделать мораторий на рост акцизов на алкоголь, хотя бы на год. Только с начала этого года производство водки упало на 20%. Если государство заинтересовано в повышении поступлений в бюджет и благосостоянии граждан, то на 2018 год не нужно повышать акцизы на алкоголь. Уже сейчас очередь на самогонные аппараты составляет от 3 до 5 месяцев. Поэтому в случае дальнейшего подорожания алкогольных напитков она будет только только увеличиваться", - резюмировал Дорошенко.

Напомним, налоговый комитет ВР отказался поднимать акцизы на алкоголь.

В частности, по словам председателя налогового комитета ВР Нины Южанина, из-за высоких акцизов бюджет недополучил 1,5 млрд грн.