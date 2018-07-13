На підготовку до зими на місцях витрачається замало коштів - Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Місцеві бюджети витрачають недостатньо коштів на підготовку до нового опалювального сезону. Цього року на підготовку до зими виділено з бюджетів 3% коштів, проти близько 20% у попередні роки. Про це заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на повідомлення міністерства.
“Ми вже працюємо з місцевим самоврядуванням щодо підготовки до нового опалювального сезону. Ми наголошуємо на тому, що сьогодні місцеві бюджети витрачають недостатньо коштів на цю підготовку. Сума в 11 мільярдів, яка виділена в бюджетах — недостатня. Якщо порівняти минулі роки, коли виділялося до 20% з бюджету на підготовку до зими, то сьогодні — 3%”, — сказав Зубко.
Урядовець підкреслив, що завдяки фінансовій децентралізації сьогодні на місцях ремонтуються дороги, фонтани, тротуари, будуються парки. Але головне питання — питання критичної інфраструктури (теплопостачання, водопостачання, водовідведення). Ті речі, які відбуваються не тільки з точки зору ремонту обладнання, а й питання вибудовування взаємовідносин місцевої влади з “Нафтогазом”. Вони повинні бути врегульовані в літні місяці — підготовлене обладнання, підготовлена соціальна інфраструктура тощо.
За словами Зубка, за невчасну підготовку органів місцевого самоврядування до опалювального сезону обов’язково має бути введена відповідальність. І у цьому контексті, дуже важливим є прийняття парламентом закону про державний нагляд.
Нагадаємо, цього року опалювальний сезон в Україні розпочнеться 15 жовтня.