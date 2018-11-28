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На перевалах у Карпатах чергує рятувальна техніка

На перевалах у Карпатах чергує рятувальна техніка

Київ • УНН

 • 9195 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. На гірських перевалах у Закарпатській області чергує техніка рятувальників для надання буксирування автомобілів у разі виникнення такої необхідності. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Закарпатській області.

"Автошляхи чисті. Ожеледиці наразі немає. Зі вчорашньої доби на перевалах вже знаходиться на чергуванні наша важка техніка, яка за необхідності буде надавати допомогу водіям у вигляді буксирування. Поки що (до рятувальників – ред.) ніхто не звертався. Проїзд забезпечений у всіх напрямках і, зокрема, по перевалах", – зазначили у ДСНС.

Там також додали, що звернень від постраждалих у горах поки не надходило. Снігу у горах у межах області ще не багато, лавинної небезпеки ще не оголошували.

Що стосується частини Карпат у межах Івано-Франківської області, то там гірські перевали також у проїжджому стані. У прес-службі обласної ДСНС повідомили, що на гірських перевалах чергує техніка облавтодору. Також до рятувальників Прикарпаття останніми днями не зверталися з проханням надати допомогу в горах.

"У Чорногірському масиві випало 30 см снігу. У зв'язку з цим оголошено сезон лавинної небезпеки", – уточнили у прес-службі.

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Щодо частини Карпат, яка розташована у межах Львівської та Чернівецької областей, то там на перевалах проїзд забезпечений. За допомогою у горах до рятувальників не зверталися. У Львівській області сніговий покрив місцями складає 1-2 см.

Як повідомили у відділі Укргідрометцентру, який спостерігає за сніголавинною ситуацією в Українських Карпатах, 28 листопада у високогір'ї Івано-Франківської області очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), а завтра, 29 листопада, – низька (1 рівень).

Нагадаємо, Українські Карпати накрило снігопадами, через що високогір'я вкрило сніговим наметом до 1 метра.

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