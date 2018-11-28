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На перевалах в Карпатах дежурит спасательная техника

На перевалах в Карпатах дежурит спасательная техника

Киев  •  УНН

 • 9191 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. На горных перевалах в Закарпатской области дежурит техника спасателей для оказания буксировки автомобилей в случае возникновения такой необходимости. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС в Закарпатской области.

"Автодороги чистые. Гололеда пока нет. Со вчерашних суток на перевалах уже находится на дежурстве наша тяжелая техника, которая при необходимости будет оказывать помощь водителям в виде буксировки. Пока (к спасателям - ред.) никто не обращался. Проезд обеспечен во всех направлениях и, в частности, по перевалам", - отметили в ГСЧС.

Там также добавили, что обращений от пострадавших в горах пока не поступало. Снега в горах в пределах области еще не много, лавинной опасности еще не объявляли.

Что касается части Карпат в пределах Ивано-Франковской области, то там горные перевалы также в проезжем состоянии. В пресс-службе областной ГСЧС сообщили, что на горных перевалах дежурит техника облавтодора. Также к спасателям Прикарпатья последние дни не обращались с просьбой оказать помощь в горах.

"В Черногорском массиве выпало 30 см снега. В связи с этим объявлен сезон лавинной опасности", - уточнили в пресс-службе.

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По части Карпат, которая расположена в пределах Львовской и Черновицкой областей, то там на перевалах проезд обеспечен. За помощью в горах к спасателям не обращались. Во Львовской области снежный покров местами составляет 1-2 см.

Как сообщили в отделе Укргидрометцентра, который наблюдает за снеголавинными ситуациями в украинских Карпатах, 28 ноября в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), а завтра, 29 ноября, - низкая (1 уровень).

Напомним, украинские Карпаты накрыло снегопадами, из-за чего высокогорья покрыло снежным навесом до 1 метра .

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