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На передову на Донбасі передали Вифлеємський Вогонь Миру

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. У район проведення Операції об’єднаних сил перед Різдвяними святами прибув Вифлеємський Вогонь Миру. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Операції об’єднаних сил.

На передову на Донбасі передали Вифлеємський Вогонь Миру

“Вифлеємський Вогонь Миру прибув у район проведення Операції об’єднаних сил. Щороку перед Різдвяними святами члени “Пласту – Національної скаутської організації України” отримують у Відні від австрійський скаутів Вифлеємський Вогонь Миру і поширюють його серед української громади”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже всьоме Вогонь Вифлеєму передають на передові позиції української армії в районі проведення Операції об’єднаних сил та прифронтові міста Донецької та Луганської областей.

“Урочистості поширення Вифлеємського Вогню Миру відіграють, особливо сьогодні, важливу символічну роль задля досягнення єдності і національної ідентичності, підтримки мешканців Донбасу, а також підтримки морально-психологічного стану українських військовослужбовців. Сьогодні Вогонь з Вифлеєму було доставлено до району проведення операції Об’єднаних сил, де його було передано Головному капелану ООС від ПЦУ, священнику Дмитру Присяжному. Отримавши Вогонь, дотримуючись всіх процедур, Головний капелан передав його тимчасово виконуючому обов’язки командувача Об’єднаних сил генерал-майору Віктору Ганущаку”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що всі присутні військовослужбовці мали можливість доторкнутись до священного вогню.

“Після того, як діти виконали перед військовими пісню Вифлеємський Вогню Миру, вогонь вирушив на передову. Планується, що його буде доставлено до кожного військового підрозділу”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск оголосив про спеціальну індульгенцію в зв’язку з пандемією всім, хто покаявся протягом року.

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