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На передовую на Донбассе передали Вифлеемский огонь мира

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. В район проведения операции объединенных сил перед Рождественскими праздниками прибыл Вифлеемский огонь мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Операции объединенных сил.

На передовую на Донбассе передали Вифлеемский огонь мира

"Вифлеемский огонь мира прибыл в район проведения операции объединенных сил. Ежегодно перед Рождественскими праздниками члены "Пласта - Национальной скаутской организации Украины" получают в Вене от австрийский скаутов Вифлеемский огонь мира и распространяют его среди украинского общества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже в седьмой раз Огонь Вифлеема передают на передовые позиции украинской армии в районе проведения операции объединенных сил и прифронтовые города Донецкой и Луганской областей.

"Торжества распространения Вифлеемского Огня Мира играют, особенно сегодня, важную символическую роль для достижения единства и национальной идентичности, поддержки жителей Донбасса, а также поддержки морально-психологического состояния украинских военнослужащих. Сегодня Огонь из Вифлеема был доставлен в район проведения операции Объединенных сил, где он был передан Главному капеллану ООС от ПЦУ, священнику Дмитрию Присяжному. Получив Огонь, соблюдая все процедуры, Главный капеллан передал его временно исполняющему обязанности командующего Объединенных сил генерал-майору Виктору Ганущаку", - указано в сообщении.

Сообщается, что все присутствующие военнослужащие имели возможность прикоснуться к священному огню.

"После того, как дети исполнили перед военными песню Вифлеемский огонь мира, огонь отправился на передовую. Планируется, что он будет доставлен в каждое военное подразделение", - говорится в сообщении.

Напомним, Папа Римский Франциск объявил о специальной индульгенции в связи с пандемией всем, кто покаялся в течение года.

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