На парламентських виборах у Вірменії перемогла партія президента
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. На парламентських виборах у Вірменії, що відбулися в неділю, перемогу здобула проросійська Республіканська партія, лідером якої є президент країни Серж Саргсян. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
За підсумками опрацювання протоколів з усіх виборчих дільниць, за президентську політсилу проголосували 49,12% виборців, повідомив Центрвиборчком. У консервативного блоку партій “Царукян”, названого іменем його лідера — бізнесмена Ґаґіка Царукяна — в активі близько 27,32% голосів. На третьому місці — опозиційний блок “Елк” (“Вихід”), яким керує депутат парламенту Нікол Пашинян (7,77%), на четвертому — Вірменська революційна федерація “Дашнакцутюн” (6,57%), яка входить у коаліцію з Республіканською партією.
Як повідомляв УНН, ще до закриття виборчих дільниць опозиція звинуватила владу у фальсифікаціях.
Раніше міжнародні спостерігачі заявляли про свої побоювання з приводу дотримання демократичних стандартів виборів.
Представництво ЄС і американське посольство в Єревані висловили стурбованість повідомленнями про “залякування виборців, купівлю голосів і систематичне використання адміністративного ресурсу для підтримки певних партій”.
Зі свого боку, президент С.Саргсян запевняє, що влада доклала “колосальних зусиль, щоб зробити це знакове голосування бездоганним”.
Нагадаємо, ці вибори стали першими з моменту переходу Вірменії до парламентської форми правління.