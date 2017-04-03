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На парламентських виборах у Вірменії перемогла партія президента

На парламентських виборах у Вірменії перемогла партія президента

Київ • УНН

 • 12045 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. На парламентських виборах у Вірменії, що відбулися в неділю, перемогу здобула проросійська Республіканська партія, лідером якої є президент країни Серж Саргсян. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.

За підсумками опрацювання протоколів з усіх виборчих дільниць, за президентську політсилу проголосували 49,12% виборців, повідомив Центрвиборчком. У консервативного блоку партій “Царукян”, названого іменем його лідера — бізнесмена Ґаґіка Царукяна — в активі близько 27,32% голосів. На третьому місці — опозиційний блок “Елк” (“Вихід”), яким керує депутат парламенту Нікол Пашинян (7,77%), на четвертому — Вірменська революційна федерація “Дашнакцутюн” (6,57%), яка входить у коаліцію з Республіканською партією.

Як повідомляв УНН, ще до закриття виборчих дільниць опозиція звинуватила владу у фальсифікаціях.

Раніше міжнародні спостерігачі заявляли про свої побоювання з приводу дотримання демократичних стандартів виборів.

Представництво ЄС і американське посольство в Єревані висловили стурбованість повідомленнями про “залякування виборців, купівлю голосів і систематичне використання адміністративного ресурсу для підтримки певних партій”.

Зі свого боку, президент С.Саргсян запевняє, що влада доклала “колосальних зусиль, щоб зробити це знакове голосування бездоганним”.

Нагадаємо, ці вибори стали першими з моменту переходу Вірменії до парламентської форми правління.

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