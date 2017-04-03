На парламентских выборах в Армении победила партия президента
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. На парламентских выборах в Армении, состоявшихся в воскресенье, победу одержала пророссийская Республиканская партия, лидером которой является президент страны Серж Саргсян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По итогам обработки протоколов со всех избирательных участков, за президентскую политсилу проголосовали 49,12% избирателей, сообщил центризбирком. У консервативного блока партий “Царукян”, названного именем его лидера — бизнесмена Гагика Царукяна — в активе около 27,32% голосов. На третьем месте — оппозиционный блок “Елк” (“Выход”), которым руководит депутат парламента Никол Пашинян (7,77%), на четвертом — Армянская революционная федерация “Дашнакцутюн” (6,57%), состоящая в коалиции с Республиканской партией.
Как сообщал УНН, еще до закрытия избирательных участков оппозиция обвинила власти в фальсификациях.
Ранее международные наблюдатели заявляли о своих опасениях по поводу соблюдения демократических стандартов выборов.
Представительство ЕС и американское посольство в Ереване выразили обеспокоенность сообщениями о “запугивании избирателей, покупке голосов и систематическом использовании административного ресурса для поддержки определенных партий”.
Со своей стороны, президент С.Саргсян уверяет, что власти приложили “колоссальные усилия, чтобы сделать это знаковое голосование безупречным”.
Напомним, эти выборы стали первыми с момента перехода Армении к парламентской форме правления.