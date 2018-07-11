На озеро Синевир тимчасово не пускатимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. На озеро Синевир у Закарпатській області буде повністю заборонений вхід протягом двох днів: з 16 до 17 липня. Про це повідомили у прес-службі національного природного парку "Синевир", передає УНН.
"У понеділок, 16 липня, та вівторок, 17 липня 2018 року, проїзд і вхід на озеро Синевир буде повністю заборонений у зв'язку з проведенням непланового ремонту моста", - йдеться в повідомленні.
У свою чергу адміністрація національного природного парку попросила вибачення за незручності, а також закликала не планувати екскурсії на Синевир на вказані дні.
Нагадаємо, відомий голлівудський актор Роберт Патрік, який зіграв у кінострічці "Термінатор-2", відвідав озеро Синевир на Закарпатті.