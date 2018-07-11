На озеро Синевир временно не будут пускать
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. На озеро Синевир в Закарпатской области будет полностью запрещен вход в течение двух дней: с 16 до 17 июля. Об этом сообщили в пресс-службе национального природного парка "Синевир", передает УНН.
"В понедельник, 16 июля, и вторник, 17 июля 2018 года, проезд и вход на озеро Синевир будет полностью запрещен в связи с проведением непланового ремонта моста", - говорится в сообщении.
В свою очередь администрация национального парка извинилась за неудобства, а также призвала не планировать экскурсии на Синевир на указанные дни.
Напомним, известный голливудский актер Роберт Патрик, сыгравший в киноленте "Терминатор-2", посетил озеро Синевир на Закарпатье.