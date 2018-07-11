На озеро Синевир временно не будут пускать

"В понедельник, 16 июля, и вторник, 17 июля 2018 года, проезд и вход на озеро Синевир будет полностью запрещен в связи с проведением непланового ремонта моста", - говорится в сообщении.

В свою очередь администрация национального парка извинилась за неудобства, а также призвала не планировать экскурсии на Синевир на указанные дни.

Напомним, известный голливудский актер Роберт Патрик, сыгравший в киноленте "Терминатор-2", посетил озеро Синевир на Закарпатье.