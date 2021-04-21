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На отримання “карантинних” 8 тисяч уже подалось більше підприємців, ніж передбачено бюджетом

Київ • УНН

 • 21504 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. На отримання карантинної допомоги у розмірі 8 тисяч грн для підприємців та найманих працівників станом на сьогодні подали заявки 206 тисяч людей, що перевищує очікувану кількість заявників, на яких розраховував Мінфін, передає УНН.

Цитата:

“Цього тижня почався прийом заявок на допомогу від держави у розмірі 8 тисяч грн для фізичних осіб-підприємців та найманих працівників з “червоних” карантинних зон… Станом на ранок сьогоднішнього дня 206 тисяч людей вже подали відповідні заявки на отримання допомоги”, - сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду в середу.

Деталі

З його слів, підприємці та наймані працівники у регіонах, які були у “червоній” зоні, але станом на початок поточного тижня вийшли з неї, все одно зможуть податись на програму державної допомоги.

Зазначимо, що напередодні Міністерство фінансів України повідомило про очікування, що послугою скористаються 175 тис. громадян.

“На виплату цієї допомоги у поточному році з Державного бюджету було спрямовано 1,4 млрд гривень”, - заявили в Мінфіні.

На думку підприємців, водночас, такого об’єму коштів вистачить на допомогу лише 10% бізнесу.

Доповнення

Минулого року також діяла така допомога. Згідно з опитуванням, тоді лише 36% з опитаних підприємців звернулися до держави за матеріальною підтримкою у 8 тисяч. Більшість підприємців, яким підтвердили виплату, а саме 33%, отримали кошти через тиждень після успішної подачі заяви.

Тільки 3% ФОПів повідомили, що фінансова допомога у розмірі 8 тисяч гривень допоможе компенсувати їх збитки від впровадження локдауну, тоді як 84% вважають такі кошти недостатніми.

Серед тих, кому не вдалося отримати допомогу, більшість, а саме 59% отримали відмову через невідповідність підприємства КВЕДам, яким вона виплачувалася. Ще 12% через те, що ФОП є одночасно найманим працівником, 9% — через технічні проблеми з платформою “Дія”, серед інших причин — зупинка діяльності, несплата ЄСВ протягом останніх 3 місяців, тільки що відкритий ФОП.

Загальний обсяг наданої торік одноразової матеріальної допомоги у 8 тис. грн становив 3,85 млрд гривень, з яких наймані працівники отримали 1,85 млрд грн, фізичні особи — підприємці — 2,0 млрд гривень

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