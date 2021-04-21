На получение "карантинных" 8 тысяч уже подалось больше предпринимателей, чем предусмотрено бюджетом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. На получение карантинной помощи в размере 8 тысяч грн для предпринимателей и наемных работников по состоянию на сегодня подали заявки 206 тысяч людей, что превышает ожидаемое количество заявителей, на которых рассчитывал Минфин, передает УНН.
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"На этой неделе начался прием заявок на пособие от государства в размере 8 тысяч грн для физических лиц-предпринимателей и наемных работников из "красных" карантинных зон... По состоянию на утро сегодняшнего дня 206 тысяч человек уже подали соответствующие заявки на получение помощи", - сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду.
Детали
По его словам, предприниматели и наемные работники в регионах, которые были в "красной" зоне, но по состоянию на начало текущей недели вышли, все равно смогут отправиться на программу государственной помощи.
Отметим, что накануне Министерство финансов Украины сообщило об ожиданиях, что услугой воспользуются 175 тыс. граждан.
"На выплату этого пособия в текущем году из Государственного бюджета было направлено 1,4 млрд гривен", - заявили в Минфине.
По мнению предпринимателей, в тоже время, такого объема средств хватит на помощь лишь 10% бизнеса.
Дополнение
В прошлом году также действовала такая помощь. Согласно опросу, тогда только 36% опрошенных предпринимателей обратились к государству за материальной поддержкой в 8 тысяч. Большинство предпринимателей, подтвердившим выплату, а именно 33%, получили средства через неделю после успешной подачи заявления.
Только 3% ФЛП сообщили, что финансовая помощь в размере 8 тысяч гривен поможет компенсировать их убытки от внедрения локдауна, тогда как 84% считают такие средства недостаточными.
Среди тех, кому не удалось получить помощь, большинство, а именно 59% получили отказ из-за несоответствия предприятия КВЭД, которым она выплачивалась. Еще 12% из-за того, что ФЛП является одновременно наемным работником, 9% - из-за технических проблем с платформой "Дия", среди других причин - остановка деятельности, неуплата ЕСВ в течение последних 3 месяцев, только что открытый ФЛП.
Общий объем предоставленной в прошлом году единовременной материальной помощи в 8 тыс. грн составил 3,85 млрд гривен, из которых наемные работники получили 1,85 млрд грн, физические лица - предприниматели - 2,0 млрд гривен