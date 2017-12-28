На острові Хортиця перекинулась автівка, водія госпіталізували
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Сьогодні вранці на острові Хортиця у Запоріжжі перекинулась автівка. Про це повідомили у пресс-службі патрульної поліції міста, передає УНН.
Подія сталась близько 6-ї ранку. Прибувши на місце події патрульні виявили у кюветі автомобіль GEELY CK.
Водія авто, 1983 року народження, з черепно-мозковою травмою лікарі швидкої допомоги госпіталізували до 5-ї міськлікарні.
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