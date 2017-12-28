На острове Хортица перевернулась машина, водитель госпитализирован

Происшествие случилось около 6 утра. Прибыв на место происшествия, патрульные обнаружили в кювете автомобиль GEELY CK.

Водителя авто, 1983 года рождения, с черепно-мозговой травмой врачи скорой помощи госпитализировали в 5-ю горбольницу.

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