На острове Хортица перевернулась машина, водитель госпитализирован
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 28 декабря. УНН. Сегодня утром на острове Хортица в Запорожье перевернулась машина. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, передает УНН.
Происшествие случилось около 6 утра. Прибыв на место происшествия, патрульные обнаружили в кювете автомобиль GEELY CK.
Водителя авто, 1983 года рождения, с черепно-мозговой травмой врачи скорой помощи госпитализировали в 5-ю горбольницу.
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