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На окупованій території знайдено 54 українських військовополонених – Н.Савченко

На окупованій території знайдено 54 українських військовополонених – Н.Савченко

Київ • УНН

 • 10296 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. На окупованих територіях Донбасу знайдено 54 українських військовополонених, ще 44 є політв’язнями на території Російської Федерації. Про це на своїй сторінці у Facebook написала народний депутат Надія Савченко, передає УНН.

"На окупованих територіях знайдено 54 українських військовополонених. На території РФ знаходиться 44 політв'язні. Президент нічого не робить для їх звільнення, а нам ще шукати тих, хто вважається безвісти зниклими",- написала Н.Савченко.

Вона додала, що звернулася з відкритим листом до Президента України Петра Порошенко.

Як повідомляв УНН, представник гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи у Мінську Ірина Геращенко заявила, що згідно з оновленою інформацією, сьогодні в списку зниклих безвісти 418 осіб.

Українські Національні Новини

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