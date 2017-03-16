На окупованій території знайдено 54 українських військовополонених – Н.Савченко

"На окупованих територіях знайдено 54 українських військовополонених. На території РФ знаходиться 44 політв'язні. Президент нічого не робить для їх звільнення, а нам ще шукати тих, хто вважається безвісти зниклими",- написала Н.Савченко.

Вона додала, що звернулася з відкритим листом до Президента України Петра Порошенко.

Як повідомляв УНН, представник гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи у Мінську Ірина Геращенко заявила, що згідно з оновленою інформацією, сьогодні в списку зниклих безвісти 418 осіб.