На оккупированной территории найдены 54 украинских военнопленных - Н.Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На оккупированных территориях Донбасса найдены 54 украинских военнопленных, еще 44 являются политзаключенными на территории Российской Федерации. Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат Надежда Савченко, передает УНН.
"На оккупированных территориях найдены 54 украинских военнопленных. На территории РФ находится 44 политзаключенные. Президент ничего не делает для их освобождения, а нам еще искать тех, кто считается без вести пропавшими", - написала Н.Савченко.
Она добавила, что обратилась с открытым письмом к Президенту Украины Петру Порошенко.
Как сообщал УНН, представитель гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявила, что согласно обновленной информации, сегодня в списке пропавших без вести 418 человек.