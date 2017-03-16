На оккупированной территории найдены 54 украинских военнопленных - Н.Савченко

"На оккупированных территориях найдены 54 украинских военнопленных. На территории РФ находится 44 политзаключенные. Президент ничего не делает для их освобождения, а нам еще искать тех, кто считается без вести пропавшими", - написала Н.Савченко.

Она добавила, что обратилась с открытым письмом к Президенту Украины Петру Порошенко.

Как сообщал УНН, представитель гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявила, что согласно обновленной информации, сегодня в списке пропавших без вести 418 человек.