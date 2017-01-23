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На окупованій Луганщині збільшилася кількість втрат серед бойовиків - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Через збільшення кількості втрат в "2 армійському корпусі" ЗС РФ на Луганщині госпіталі не справляються з кількістю поранених, тому бойовики збираються відправляти поранених до цивільних лікарень. Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України, передає УНН.

"Зростає кількість втрат особового складу з’єднань та частин "2 АК" (Луганськ) ЗС РФ. З метою розміщення вбитих та поранених військовослужбовців командування 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) "2 АК" звернулось до командування корпусу з пропозицією щодо розгортання додаткового шпиталю на базі відомчої лікарні шахти ім.Менжинського. Пропозицію було відхилено командуванням російських окупаційних військ з огляду на скорочення фінансування та відсутності коштів на його утримання", - йдеться в повідомленні.

Згідно даних української розвідки, військовослужбовцям 6 окремого мотострілецького полку пропонується доставляти вбитих та поранених до найближчих цивільних лікарень та медичних пунктів.

При цьому, командуванням "2 АК" наказано приховувати втрати шляхом оформлення поранених та вбитих як постраждалих внаслідок нещасних випадків.

"Прийняття рішення про надання медичного забезпечення військовослужбовцям полку на базі цивільних лікарень викликало обурення особового складу та призвело до збільшення кількості бажаючих звільнитись за будь-яких умов", - повідомили в ГУР Міноборони.

Як повідомляв УНН, за даними української розвідки, через систематичне залишення бойовиками передових позицій російське командування дало наказ 9-му окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти зробити фотографії в окопах, щоб підтвердити несення військової служби.

Українські Національні Новини

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