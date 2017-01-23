На оккупированной Луганщине увеличилось количество потерь среди боевиков - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Из-за увеличения количества потерь во "2 армейском корпусе" ВС РФ в Луганской области госпиталя не справляются с количеством раненых, поэтому боевики собираются отправлять раненых в гражданские больницы. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины, передает УНН.
"Растет число потерь личного состава соединений и частей" 2 АК "(Луганск) ВС РФ. С целью размещения убитых и раненых военнослужащих командование 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка)" 2 АК "обратилось к командованию корпуса с предложением по развертыванию дополнительного госпиталя на базе ведомственной больницы шахты им.Менжинского. Предложение было отклонено командованием российских оккупационных войск с учетом сокращения финансирования и отсутствия средств на его содержание ", - говорится в сообщении.
По данным украинской разведки, военнослужащим 6 отдельного мотострелкового полка предлагается доставлять убитых и раненых в ближайших гражданские больницы и медицинские пункты.
При этом, командованием "2 АК" приказано скрывать потери путем оформления раненых и убитых как пострадавших в результате несчастных случаев.
"Принятие решения о предоставлении медицинского обеспечения военнослужащим полка на базе гражданских больниц вызвало возмущение личного состава и привело к увеличению количества желающих уволиться при любых условиях", - сообщили в ГУР Минобороны.
Как сообщал УНН, по данным украинской разведки, через систематическое оставление боевиками передовых позиций российское командование дало приказ 9-му отдельному штурмовому мотострелковому полку морской пехоты сделать фотографии в окопах, чтобы подтвердить несения военной службы .