На окупованій Луганщині «бюджетників» змушують видивлятися в небі українські БПЛА – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. В деяких окупованих населених пунктах Луганської області окупаційна влада планує залучити працівників бюджетної сфери до відстеження безпілотників. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.
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«Після декількох пожеж на базах та нафтосховищах й інших неприємностей на окупованих територіях, у так званій «лнр» вирішили ввести превентивні заходи.
Замість ППО або станцій РЕБ на вулиці, зокрема у Ровеньках та Довжанську, виведуть працівників бюджетної сфери. Протягом наступних двох тижнів чергові групи патрулюватимуть небо, шукаючи безпілотники», - повідомив він.
Також Лисогор повідомив, про ситуацію на фронті у Луганській області.
«Вже котрий місяць росіяни пробують штурмувати Білогорівку, але щодня наші військові їх зупиняють на підступах до населеного пункту. Українські захисники роблять все можливе в цій оборонній операції, знижуючи атакуючий потенціал ворога. Противник несе втрати в особовому складі і техніці, знижується його моральний стан.
Артилерійських та мінометних обстрілів з боку ворога минулої доби зазнали Новоселівське, Невське і Білогорівка», - повідомив керівник ОВА у своєму Телеграм-каналі.