На окупований Донбас відправили понад 230 тонн допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Благочинні організації відправили п'ятнадцять вантажівок із гуманітарною допомогою для жителів ОРДЛО. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН.
“Через КПВВ „Новотроїцьке“ на тимчасово окуповану територію пройшли 15 вантажних автомобілів від трьох благодійних організацій із будівельними матеріалами, медичними та продуктовими наборами, загальна вага яких склала понад 236 тонн”, — ідеться в повідомленні.
Прикордонники не уточнили, від кого саме надійшла гуманітарка, але, зазвичай, більшу частину таких вантажів на Донбас відправляє Міжнародний комітет Червоного Хреста.
Останнього разу МКЧХ відправляв до окупованого Донбасу допомогу 19 липня. Йшлося про вантаж вагою понад 150 тонн, який складався в основному з будматеріалів і продовольства.
За даними ООН, в Україні через конфлікт на Донбасі понад 3,8 млн людей потребують гуманітарної допомоги.
Раніше у представництві Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні назвали кількість зруйнованих у результаті бойових дій будинків на окупованому Донбасі. Так, згідно з даними, зруйновано або пошкоджено будинок кожної п’ятої родини переселенців.
У свою чергу, за даними СММ ОБСЄ, з початку 2018 року на Донбасі загинули 29 цивільних, 111 — отримали поранення.