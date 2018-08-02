На оккупированный Донбасс отправили более 230 тонн помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Благотворительные организации отправили пятнадцать грузовиков с гуманитарной помощью для жителей ОРДЛО. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.
“Через КПВВ ”Новотроицкое“ на временно оккупированную территорию проследовали 15 грузовых автомобилей от трех благотворительных организаций со строительными материалами, медицинскими и продуктовыми наборами, общий вес которых составил более 236 тонн”, — говорится в сообщении.
Пограничники не уточнили, от кого именно поступила гуманитарка, но, обычно, большую часть таких грузов на Донбасс отправляет Международный комитет Красного Креста.
Последний раз МККК отправлял на оккупированный Донбасс помощь 19 июля. Речь шла о грузе весом более 150 тонн, который состоял в основном из стройматериалов и продовольствия.
По данным ООН, в Украине из-за конфликта в Донбассе более 3,8 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.
Ранее в представительстве Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине назвали количество разрушенных в результате боевых действий домов на оккупированном Донбассе. Так, согласно данным, разрушенным или поврежденным оказался дом каждой пятой семьи переселенцев.
В свою очередь, по данным СММ ОБСЕ, с начала 2018 года на Донбассе погибли 29 гражданских, 111 — получили ранения.