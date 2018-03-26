На окупованій частині Донбасу активізувалась діяльність ФСБ РФ - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Українська розвідка фіксує активізацію діяльності ФСБ Росії з початку березня на окупованій частині Донецької та Луганської областей. Про це сьогодні на брифінгу у Києві з посиланням на дані української розвідки повідомив речник міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“З початку березня ц.р. на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей активізувалась діяльність ФСБ РФ”, — сказав Гуцуляк.
За його словами, спостерігається збільшення кількості оперативних груп спецслужб окупантів та підвищення рівня їх технічного оснащення.
Зокрема, для посилення контролю за місцевим населенням представники ФСБ РФ залучають додаткові ресурси новітньої спеціальної техніки, розширюють масштаби проведення спеціальних заходів, зокрема щодо прослуховування переговорів у стільникових мережах. Найбільш активну діяльність окупанти розгорнули поблизу контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування.
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