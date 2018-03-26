На оккупированной части Донбасса активизировалась деятельность ФСБ РФ - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Украинская разведка фиксирует активизацию деятельности ФСБ России с начала марта на оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня на брифинге в Киеве со ссылкой на данные украинской разведки сообщил представитель министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"С начала марта с.г. на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей активизировалась деятельность ФСБ РФ", - сказал Гуцуляк.
По его словам, наблюдается увеличение количества оперативных групп спецслужб оккупантов и повышения уровня их технического оснащения.
В частности, для усиления контроля за местным населением представители ФСБ РФ привлекают дополнительные ресурсы новой специальной техники, расширяют масштабы проведения специальных мероприятий, в частности относительно прослушивания переговоров в сотовых сетях. Наиболее активную деятельность оккупанты развернули вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения.
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