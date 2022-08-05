На тимчасово захоплених територіях України триває примусова паспортизація – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. На тимчасово захоплених територіях України російські окупанти продовжують проводити примусову паспортизацію українців. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, інформує УНН.
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"Для мешканців міста Мелітополь та його околиць окупанти оприлюднили вимоги щодо "земельних паїв". При цьому особи, в яких досі діють договори оренди на земельні паї, повинні переукладати його на нові. В осіб, в яких термін договору закінчився, повинні на підставі отриманого російського паспорта та відповідно до російського законодавства укласти новий договір. У разі, якщо термін договору закінчився і власник не з’явився, особа буде позбавлена права власності на володіння земельними паями", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Окупанти заявили, що з початку вересня цього року номерні знаки українського зразка на транспортних засобах будуть змінені на тимчасові з подальшим переоформленням, за умови наявності російського паспорту у власника транспортного засобу.
На виїзді з міста на блок-постах окупанти продовжують здійснювати перевірки чоловіків, зокрема оглядати татуювання. Таким чином, заходи рашистів направлені на паспортизацію населення та присвоєння майна осіб, які виїхали на підконтрольні Україні території.
Водночас на захопленій території Херсонщини "міністр аграрної політики Херсонської області" олексій ковальов закликає сільгоспвиробників реєструвати діяльність і сплачувати «податки» за законодавством рф. Тих, хто відмовиться, позбавлятимуть права власності земельними ділянками, а власників агробізнесу висилати за межі регіону.
У місті Кам’янське окупаційна адміністрація проводить заходи щодо переведення діяльності місцевого бізнесу на податкові стандарти згідно законодавства рф. Представникам бізнесу і само зайнятому населенню були вручені відповідні листи. Основною вимогою діяльності бізнесу є наявність громадянства рф.
Нагадаємо
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