На временно захваченных территориях Украины продолжается принудительная паспортизация – разведка

Цитата

"Для жителей города Мелитополь и его окрестностей оккупанты обнародовали требования относительно"земельных паев". При этом лица, у которых до сих пор действуют договора аренды на земельные паи, должны перезаключать его на новые. У лиц, у которых срок договора истек, должны на основании полученного российского паспорта и в соответствии с российским законодательством заключить новый договор. В случае, если срок договора истек и собственник не появился, лицо будет лишено права собственности на владение земельными паями", - говорится в сообщении.



Детали

Оккупанты заявили, что с начала сентября этого года номерные знаки украинского образца на транспортных средствах будут изменены на временные с последующим переоформлением, при наличии российского паспорта у владельца транспортного средства.

На выезде из города на блок-постах оккупанты продолжают осуществлять проверки мужчин, в частности осматривать татуировки. Таким образом, меры рашистов направлены на паспортизацию населения и присвоение имущества лиц, которые выехали на подконтрольные Украине территории.

В то же время на захваченной территории Херсонской области "министр аграрной политики Херсонской области" алексей ковалев призывает сельхозпроизводителей регистрировать деятельность и платить "налоги" по законодательству рф. Тех, кто откажется, будут лишать права собственности земельными участками, а владельцев агробизнеса высылать за пределы региона.

В городе Камянское оккупационная администрация проводит меры по переводу деятельности местного бизнеса на налоговые стандарты согласно законодательству рф. Представителям бизнеса и самому занятому населению были вручены соответствующие письма. Основным требованием деятельности бизнеса является наличие гражданства россии.

Дополнение

Президент россии владимир путин подписал указ, предусматривающий упрощенный порядок выдачи российского гражданства жителям Запорожской и Херсонской областей Украины.

В Украине обсуждается усиление уголовной ответственности для всех категорий населения, которые получили российские паспорта.