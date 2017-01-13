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На окупованих територіях буде звучати "Українське радіо"

На окупованих територіях буде звучати "Українське радіо"

Київ • УНН

 • 8722 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. На окупованих територіях Донбасу буде звучати “Українське радіо”. Його сигнал охопить окуповані райони Донецька і Луганська на частоті 873 кГц. Про це на сторінці в Facebook повідомив член Нацради Сергій Костинський, передає УНН.

Це стало можливим завдяки прийнятому 12 січня рішенню Нацради з питань телебачення і радіомовлення видати “Українському радіо” (Національній телекомпанії України) дозволу на тимчасове мовлення в місті часів Яр Донецької області на частоті 873 кГц з потужністю 50 кВт.

“За найпесимістичнішими розрахунками, сигнал майбутнього мовлення на середніх хвилях можна буде приймати на більшій частині окупованих районів Донецької та Луганської областей. Найближчим часом очікуємо запуск мовлення силами Концерну РРТ та НТКУ,” — написав С.Костинський.

Зараз концерном РРТ проводяться роботи по зміні конструкції антени, яка буде передавати сигнал. Вирішується питання передавача. За приблизними технічними розрахунками, мовлення буде запущено за три місяці, уточнила прес-служба Нацради.

Також, мовлення буде здійснюватися на підконтрольній Україні території — в Костянтинівці, Краматорську, Димитрові, Артемівську та Лисичанську.

Для жителів підконтрольних і окупованих територій будуть транслюватися інформаційні програми “Українського радіо”, а також передачі створені спільно з “Голосом Донбасу”, “Радіо Свобода”. Вони будуть адаптовані для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей, йдеться в повідомленні.

Українські Національні Новини

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