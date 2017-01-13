На оккупированных территориях будет звучать "Украинское радио"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. На оккупированных территориях Донбасса будет звучать "Украинское радио". Его сигнал охватит оккупированные районы Донецка и Луганска на частоте 873 кГц. Об этом на странице в Facebook сообщил член Нацсовета Сергей Костинский, передает УНН.
Это стало возможным благодаря принятому 12 января решению Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания выдать "Украинскому радио" (Национальной телекомпании Украины) разрешения на временное вещание в городе Часов Яр Донецкой области на частоте 873 кГц с мощностью 50 кВт.
"По самым пессимистическим расчетам, сигнал будущего вещания на средних волнах можно будет принимать на большей части оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. В ближайшее время ожидаем запуск вещания силами Концерна РРТ и НТКУ ", - написал С.Костинский.
Сейчас концерном РРТ проводятся работы по изменению конструкции антенны, которая будет передавать сигнал. Решается вопрос передатчика. По приблизительным техническими расчетами, вещание будет запущено за три месяца, уточнила пресс-служба Нацсовета.
Также, вещание будет осуществляться на подконтрольной Украине территории - в Константиновке, Краматорске, Димитрове, Артемовске и Лисичанске.
Для жителей подконтрольных и оккупированных территорий будут транслироваться информационные программы "Украинского радио", а также передачи созданные совместно с "Голосом Донбасса", "Радио Свобода". Они будут адаптированы для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, говорится в сообщении.