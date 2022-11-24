На околицях Запоріжжя пролунали вибухи - секретар міськради
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Секретар Запорізької міськради, в.о. мера міста Анатолій Куртєв у Telegram повідомив, що на околицях Запоріжжя пролунали вибухи, у місті, попередньо, прильотів не фіксують, пише УНН.
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"На околицях Запоріжжя пролунали вибухи. За попередньою інформацією, прильотів у місті не зафіксовано", - зазначив Куртєв.
З його слів, деталі уточнюються.
"Перебувайте у безпечних місцях", - закликав він.
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