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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 27973 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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На околицях Запоріжжя пролунали вибухи - секретар міськради

На околицях Запоріжжя пролунали вибухи - секретар міськради

Київ • УНН

 • 916995 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Секретар Запорізької міськради, в.о. мера міста Анатолій Куртєв у Telegram повідомив, що на околицях Запоріжжя пролунали вибухи, у місті, попередньо, прильотів не фіксують, пише УНН.

Цитата

"На околицях Запоріжжя пролунали вибухи. За попередньою інформацією, прильотів у місті не зафіксовано", - зазначив Куртєв.

З його слів, деталі уточнюються.

"Перебувайте у безпечних місцях", - закликав він.

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