На окраинах Запорожья прогремели взрывы - секретарь горсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Секретарь Запорожского горсовета, и.о. мэра города Анатолий Куртев в Telegram сообщил, что на окраинах Запорожья прогремели взрывы, в городе, предварительно, прилетов не фиксируют, пишет УНН.
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"В окрестностях Запорожья прогремели взрывы. По предварительной информации, прилеты в городе не зафиксированы", - отметил Куртев.
По его словам, детали уточняются.
"Находитесь в безопасных местах", - призвал он.
Напомним
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