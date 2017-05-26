На охорону природи минулого року витратили 32,5 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Протягом 2016 року на охорону навколишнього природного середовища витрачено 32,5 млрд грн, повідомляє УНН з посиланням на дані статистики.
Основним джерелом фінансування витрат на охорону навколишнього природного середовища, як і в попередні роки, були власні кошти підприємств та організацій – 68%, за рахунок державного та місцевих бюджетів було профінансовано 6% витрат, а решта коштів надійшла з інших джерел фінансування.
Нагадаємо, в Україні критична ситуація у сфері обороту небезпечних відходів. За останніми офіційними даними ( 2015 рік), в країні накопичено 12 млн тонн небезпечних відходів,на утилізацію яких влада не виділяє коштів вже четвертий рік поспіль.
Ситуацію погіршує мораторій на екологічні перевірки. Більшість підприємств, що працюють з небезпечними відходами, роблять це за відсутності належної бази та технологій.