На охрану природы в прошлом году потратили 32,5 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В течение 2016 на охрану окружающей среды потрачено 32,5 млрд грн, сообщает УНН со ссылкой на данные статистики.
Основным источником финансирования расходов на охрану окружающей среды, как и в предыдущие годы, были собственные средства предприятий и организаций - 68%, за счет государственного и местных бюджетов было профинансировано 6% расходов, а остальные средства поступили из других источников финансирования.
Напомним, в Украине критическая ситуация в сфере оборота опасных отходов. По последним официальным данным (2015), в стране накоплено 12 млн тонн опасных отходов, на утилизацию которых власть не выделяет средств уже четвертый год подряд.
Ситуацию ухудшает мораторий на экологические проверки. Большинство предприятий, работающих с опасными отходами, делают это при отсутствии надлежащей базы и технологий.