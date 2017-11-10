На одеському промринку вночі палали склади
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Вогнеборці ліквідували загоряння складських приміщень на промтоварному ринку “7 км”. Про це кореспонденту УНН повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій в Одеській області.
“Пожежа сталася о 3:00, виникло згоряння у 2-поверховій будівлі складу на вул. Базова, 12. О 5:41 підрозділи ДСНС ліквідували пожежу площею 900 кв.м. Загиблих та травмованих немає. Врятовано від знищення вогнем розташовані поряд склади”, — йдеться у повідомленні.
До гасіння пожежі залучалося 70 чоловік особового складу та 15 одиниць техніки ДСНС. Причина виникнення загоряння встановлюється.
Нагадаємо, 9 листопада в Одесі горів кондитерський цех.