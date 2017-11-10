На одесском промрынке ночью горели склады

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 17872 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 34695 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 45654 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 51140 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 46449 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91968 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99606 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Киев  •  УНН

 • 10074 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Пожарные ликвидировали возгорание складских помещений на промтоварном рынке "7 км". Об этом корреспонденту УНН сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций в Одесской области.

“Пожар произошел в 3:00, возникло возгорание в 2-этажном здании склада на ул. Базовая, 12. В 5:41 подразделения ГСЧС ликвидировали пожар площадью 900 кв.м. Погибших и травмированных нет. Спасены от уничтожения огнем расположенные рядом склады”, — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекалось 70 человек личного состава и 15 единиц техники ГСЧС. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Напомним, 9 ноября в Одессе горел кондитерский цех.

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