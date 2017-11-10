На одесском промрынке ночью горели склады

“Пожар произошел в 3:00, возникло возгорание в 2-этажном здании склада на ул. Базовая, 12. В 5:41 подразделения ГСЧС ликвидировали пожар площадью 900 кв.м. Погибших и травмированных нет. Спасены от уничтожения огнем расположенные рядом склады”, — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекалось 70 человек личного состава и 15 единиц техники ГСЧС. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Напомним, 9 ноября в Одессе горел кондитерский цех.