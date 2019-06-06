На Одеській трасі сталася потрійна ДТП, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Внаслідок потрійної дорожньо-транспортної пригоди на трасі Київ-Одеса загинула одна людина, ще двоє постраждали. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Київській області.
Повідомлення про аварію надійшло до рятувальників 6 червня о 00:55.
"На трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів Renault Midlum, Hyundai І 30 та "ВАЗ 21099", - вказали рятувальники.
Потерпілого деблокували з понівеченого автомобіля Hyundai І 30.
"Після проведення робіт з деблокування, потерпілий помер в присутності бригади ШМД. Внаслідок ДТП ще двоє людей постраждали", - додали у відомстві.
Нагадаємо, у Києві внаслідок ДТП перекинувся трактор.