На Одесской трассе произошло тройное ДТП, есть погибший

Сообщение об аварии поступило к спасателям 6 июня в 00:55.

"На трассе Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей Renault Midlum, Hyundai І 30 и "ВАЗ 21099", - указали спасатели.

Пострадавшего деблокировали из покореженного автомобиля Hyundai І 30.

"После проведения работ по деблокированию, пострадавший скончался в присутствии бригады СМП. В результате ДТП двое человек пострадали", - добавили в ведомстве.

Напомним, в Киеве в результате ДТП перевернулся трактор.