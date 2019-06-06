На Одесской трассе произошло тройное ДТП, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Вследствие тройного ДТП на трассе Киев-Одесса погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Киевской области.
Сообщение об аварии поступило к спасателям 6 июня в 00:55.
"На трассе Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей Renault Midlum, Hyundai І 30 и "ВАЗ 21099", - указали спасатели.
Пострадавшего деблокировали из покореженного автомобиля Hyundai І 30.
"После проведения работ по деблокированию, пострадавший скончался в присутствии бригады СМП. В результате ДТП двое человек пострадали", - добавили в ведомстве.
Напомним, в Киеве в результате ДТП перевернулся трактор.