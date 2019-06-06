На Одесской трассе произошло тройное ДТП, есть погибший

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135962 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143875 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129899 просмотра

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Вследствие тройного ДТП на трассе Киев-Одесса погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Киевской области.

Сообщение об аварии поступило к спасателям 6 июня в 00:55.

"На трассе Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей Renault Midlum, Hyundai І 30 и "ВАЗ 21099", - указали спасатели.

Пострадавшего деблокировали из покореженного автомобиля Hyundai І 30.

"После проведения работ по деблокированию, пострадавший скончался в присутствии бригады СМП. В результате ДТП двое человек пострадали", - добавили в ведомстве.

Напомним, в Киеве в результате ДТП перевернулся трактор.

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